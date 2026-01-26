Talamàs (Cámara de Terrassa) dice que el impacto del corte de Rodalies es "importante"

El presidente de la Cámara de Terrassa (Barcelona), Ramon Talamàs. - EUROPA PRESS

Dice que "la experiencia no anima a la esperanza" con la nueva financiación autonómica

TERRASSA (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Cámara de Terrassa (Barcelona), Ramon Talamàs, ha asegurado que el impacto de los diferentes cortes de Rodalies en los últimos días es "importante", aunque no ha aventurado una cifra concreta.

Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa junto al director gerente, Josep Prats; los vicepresidentes Jordi Rodríguez y Nacho Navarro, y la responsable de estrategia y proyección corporativa, Yolanda Pujol.

Talamàs ha añadido que "lo más grave es la desprogramación: que digan que mañana habrá trenes y no salgan, causa un desaguisado".

"Otra cosa es la imagen que damos: nos visitan empresas que vienen a invertir y estas noticias... El hecho reputacional es tanto o más importante que la pérdida económica", ha dicho.

Ha lamentado que "es muy fácil decir que no puede ser. No puede ser, pero es un tema coyuntural que está muy ligado al tema de financiación" de la Generalitat por parte del Estado.

Ha criticado que "durante muchos años no ha habido una inversión recurrente" en mantenimiento por la falta de ejecución de los presupuestos, y ha dicho, textualmente, que las infraestructuras son difíciles de hacer, pero son necesarias de mantener.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Talamàs ha explicado que las principales entidades económicas catalanas --conocidas como G8-- prevén publicar esta semana una opinión sobre la propuesta de nueva financiación autonómica, que ha dicho que "si se desarrollan de forma adecuada, pueden dar respuesta a algunas problemáticas" actuales.

Sin embargo, ha dicho que "la experiencia no anima a la esperanza", y que lo más importante es cómo se ejecuta, más allá de lo que se plasme en el papel.

Ha añadido que este acuerdo puede desencallar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los Presupuestos de la Generalitat y ha dicho que no "se puede menospreciar" este punto.