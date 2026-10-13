Tania Brenlle será la nueva directora artística del Teatre Romea y Carme Tierz, de La Villarroel

Pou tras entregarle las llaves del Teatre Romea a Brenlle. - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora directora artística de La Villarroel de Barcelona, Tania Brenlle, lo será del Teatre Romea a partir de la temporada de 2027-28, y su cargo en La Villarroel lo ocupará la periodista y emprendedora cultural, y hasta ahora distribuidora de espectáculos del Grup Focus, Carme Tierz.

Así lo han anunciado los responsables del Grup Focus en un acto este martes, en el que el hasta ahora director artístico del Romea, Josep Maria Pou, ha explicado que le han designado embajador artístico del grupo, y que será el encargado de viajar y descubrir nuevos talentos y propuestas teatrales para traerlos a Catalunya.

Brenlle, muy agradecida por la oportunidad, ha asegurado que trabajará para continuar siendo referencia en interpretación y pensamiento, para programar dramaturgia local e internacional, y para mezclar generaciones de directores, actores y público, así como para ser un teatro "donde los clásicos vuelvan a ser contemporáneos".

Por su parte, Tierz ha dicho que las últimas apuestas artísticas de La Villarroel han sido "grandes aciertos" y que espera y confía en estar a la altura del encargo.

A su vez, Pou ha asegurado que su nuevo cargo le permitirá ser un "observador privilegiado" para traer a los teatros de Focus todas aquellas propuestas que merezcan ser compartidas.