Tarafa (Comuns) afirma que "el 83% de los catalanes" están a favor de la reducción de jornada

Las coordinadoras de los Comuns, Candela López y Gemma Tarafa, encabezan la delegación de los Comuns en la ofrenda al monumento de Rafael Casanova por la Diada de Catalunya - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns, Gemma Tarafa, ha afirmado este jueves que "el 83% de los catalanes" están a favor del proyecto de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, que este miércoles se rechazó en el Congreso.

"Queremos una Catalunya que siga luchando por ampliar derechos frente a aquellos que no nos dejan ampliarlos, como se vio ayer en el Congreso de Diputados, donde se votó en contra de la reforma de la jornada laboral", ha dicho, tras la tradicional ofrenda de los Comuns al monumento de Rafael Casanova por la Diada.

En este sentido, ha defendido una Catalunya que apueste por medidas transformadoras, sociales y climáticas, y que luche por la vivienda, por Rodalies y por los servicios públicos.