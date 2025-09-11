Tarafa (Comuns) defiende una Catalunya que sea "un solo pueblo con muchas voces diversas"

Las coordinadoras de los Comuns, Candela López y Gemma Tarafa, encabezan la delegación de los Comuns en la ofrenda al monumento de Rafael Casanova por la Diada de Catalunya - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns, Gemma Tarafa, ha defendido este jueves por la Diada que Catalunya siga siendo "un solo pueblo con muchas voces diversas", que sea referente de la defensa de los Derechos Humanos y la convivencia, y sea mestiza, plural y abierta, ante el peligro del odio y la xenofobia, en sus palabras.

Lo ha dicho tras la tradicional ofrenda de los Comuns al monumento de Rafael Casanova por la Diada, en que ha defendido textualmente el modelo de escuela catalana a pesar de los jueces, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC): "Nos encontramos en un momento histórico en el que hay dos direcciones a escoger, una Catalunya que vuelva siglos atrás o una Catalunya que milita por el futuro".

Finalmente, ha abogado por la apertura de Catalunya al mundo y se ha solidarizado en contra del "brutal genocidio en Palestina", y ha reivindicado la lucha por las políticas de vivienda, por los servicios públicos, por Rodalies, y contra el cambio climático.