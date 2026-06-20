Tarragona decreta 3 días de luto oficial por la muerte de 2 menores en la playa de l'Arrabassada

TARRAGONA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tarragona ha decretado tres días de duelo oficial (20, 21 y 22) por el accidente que se produjo este viernes por la tarde en la playa de l'Arrabassada, donde un menor de 12 años murió ahogado y otro de 13 ha fallecido en la UCI pediátrica del Hospital Joan XXIII la madrugada de este sábado.

Además, el consistorio guardará un minuto de silencio este domingo a las 12.00 horas en la plaza de la Font en señal de duelo por la muerte de los jóvenes, informa en un comunicado este sábado.

El alcalde Rubén Viñuales ha lamentado el "trágico suceso" y ha puesto al servicio de las familias y amigos las instituciones para ayudar en aquello que haga falta, si bien también ha lanzado un mensaje de prudencia: "El mar es peligroso, hay que tomar las medidas de seguridad y no correr riesgos innecesarios".

UN MENOR INGRESADO CRÍTICO

Los hechos sucedieron sobre las 15.30 horas de este viernes en una zona rocosa de la playa, donde seis menores se vieron afectados por la corriente y tres lograron salir, pero otros tres tuvieron dificultades y fueron rescatados por los equipos de emergencia.

Uno de los menores murió en la zona, mientras que los otros dos ingresaron críticos en el hospital, donde uno de ellos sigue hospitalizado.