Tarragona ordena el cierre de parques tras las lluvias, que no reabrirán hasta ser inspeccionados

Una calle de Tarragona tras el episodio del lluvias y tormentas del lunes - AJUNTAMENT DE TARRAGONA

TARRAGONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tarragona ha ordenado el cierre de los parques de la ciudad hasta que se inspeccionen y se garantice la seguridad de los usuarios, ha informado el consistorio en un comunicado este martes, que ha tomado esta decisión a raíz del episodio de lluvias, tormenta y granizo que afectó a Catalunya el lunes.

Algunos espacios monumentales y museísticos también permanecerán cerrados hasta que los servicios técnicos limpien los accesos y el interior, como el Passeig Arqueològic y la Casa de la Festa, que está previsto que reabran en cuanto finalicen estas tareas.

El episodio de lluvias causó "muchos daños materiales" en toda la ciudad, según informó este martes el alcalde, Rubén Viñuales, en una entrevista en '3Cat Info' recogida por Europa Press.

En concreto, los Bombers de la Generalitat recibieron un total de 539 avisos desde el inicio del episodio de tormentas el lunes en Catalunya hasta las 12 horas de este martes, 481 de ellos en la región de emergencias de Tarragona, de los cuales 339 en la ciudad.