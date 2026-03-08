La tasa de actividad femenina alcanzó el 80% en Barcelona en 2025 - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tasa de actividad femenina alcanzó el 80% en el último trimestre del 2025 en Barcelona, con la tasa de ocupación situándose en un 73,5%, cifra similar a la del año anterior y que confirma una "tendencia positiva" en los últimos 20 años, según se desprende de una nueva edición del estudio 'Les dones al mercat de treball', elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa.

Según informa el consistorio en un comunicado este domingo la tasa de paro femenino se incrementó en 2,5 puntos respecto al 2024, situándose en un 8,1%, inferior a la tasa de paro femenino en Catalunya (8,3%) y una cifra muy cercana al paro masculino en la ciudad (8%), aunque el paro de larga duración afecta en mayor medida a mujeres, siendo el 59,5% de las personas trabajadoras afectadas.

La quinta teniente de alcalde de Barcelona y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha destacado que las políticas públicas a favor de la incorporación de la mujer trabajadora al mercado laboral "están dando sus frutos", aunque apunta que queda mucho camino por recorrer y por ello considera imprescindible aprovechar el Día Internacional de la Mujer para dar visibilidad a las mujeres trabajadoras.

ESTABILIDAD Y SALARIOS

Durante el año 2025 la contratación indefinida de mujeres se situó en 166.053 contratos representando un 41,2% de la contratación femenina total, un percentaje similar al del año 2024 (41,3%), aunque supera en 23,8 puntos el registro de 2021.

Las mujeres son las que concentran más contratos a tiempo parcial (15,2%), triplicando el peso de este tipo de jornada respecto a los hombres (5,6%).

Respecto a la brecha salarial en Barcelona esta se sitúa en el 15,8%, pese a haberse reducido en más de 9 puntos en la última decada con la subida del salario mínimo.

La feminización de algunos sectores es uno de los elementos que explican esta desigualdad: las mujeres ocupan un 18,4% de los puestos de trabajo en el sector de la construcción, mientras que representan el 83,4% de las posiciones en el sector de actividades del hogar.

BARCELONA ACTIVA

En este sentido, Barcelona Activa impulsa un conjunto de actuaciones para reforzar el papel de las mujeres en el ámbito laboral y empresarial y los servicios de Ocupación de Barcelona Activa han atendido a 34.695 personas en 2025, de las cuales un 59% mujeres, que han recibido apoyo, orientación y acompañamiento en la búsqueda de empleo.

Así, se han desplegado propuestas como las subvenciones Crea Feina, con un 51,5% de las ayudas otorgadas a mujeres para incentivar su inserción laboral y la atención a 2.741 mujeres a través de los puntos de defensa de derechos laborales.