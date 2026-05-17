La Taula de Camins de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida) presenta su plan de trabajo para 2026

LLEIDA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Taula de Camins de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida) ha presentado en su primera sesión plenaria del año el plan de trabajo para este 2026, una hoja de ruta avalada por 40 agentes públicos y privados, informa un comunicado del Govern de este domingo.

Entre las principales novedades del programa destaca la creación de una nueva línea de subvenciones dotada con 125.000 euros, cuya convocatoria se abrirá durante el segundo semestre del año a través del Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (Idapa) para ayudar a ayuntamientos y consejos comarcales a redactar o actualizar sus inventarios de caminos locales.

El plan de trabajo también incluye el encargo de un informe jurídico detallado sobre la responsabilidad civil de los propietarios de los caminos, un documento que abordará los deberes legales de los titulares, la jurisprudencia actual y la cobertura de seguros ante posibles daños.

Con estas ayudas, el Govern financiará la elaboración de los inventarios municipales de caminos, un registro obligatorio por ley que exige detallar las rutas públicas mediante mapas digitales.

La directora del Idapa, Amàlia Sanz, ha explicado que "el objetivo de la Taula es que los caminos se reconozcan como una infraestructura clave de los Pirineos con valores patrimoniales, identitarios y utilitarios y, por este motivo, se destinan recursos institucionales para su mantenimiento y su promoción".