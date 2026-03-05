La Taula del Tercer Sector Social presenta en el MWC una web de datos sociales abiertos

La Taula del Tercer Sector Social presenta en el MWC un espacio de datos sociales abiertos - TAULA DEL TERCER SECTOR SOCIAL

La Taula del Tercer Sector Social ha presentado en el Mobile World Congress (MWC) el Espai de Dades Obertes del Tercer Sector Social, una web para encontrar, compartir y utilizar datos sociales abiertos, informa en un comunicado este jueves.

La iniciativa se enmarca en el 20 aniversario en Barcelona del MWC, que culmina este jueves tras cuatro jornadas en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, y como pistoletazo de salida del 10 aniversario de m4Social, proyecto de innovación digital en el ámbito social de la Taula.

El presidente de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Xavier Trabado, ha alertado de que para las entidades sociales los datos abiertos siguen siendo un recurso "infrautilizado": "Nos encontramos con datos dispersos, excesivamente técnicos, difíciles de cruzar y poco adaptados a las necesidades reales", ha defendido.

Sobre el Espai de Dades Obertes del Tercer Sector Social, ha dicho que más allá de agrupar datos existentes, "da contexto y utilidad real a los datos para tomar mejores decisiones, evaluar el impacto y mejorar las políticas públicas a partir de la evidencia y el conocimiento compartido".

Asimismo, Trabado ha recordado que la inteligencia artificial (IA) "no comienza de cero: aprende y funciona a partir de la información que recibe".

"Si los datos son incompletos y sesgados, los resultados también lo serán. Por eso, es clave entrenarla con información de calidad que refleje toda la sociedad y su diversidad, para evitar decisiones injustas o sesgos", ha insistido.