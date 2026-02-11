El taxi estabiliza y VTC y BlaBlaCar siguen aumentando sus servicios tras la crisis de Rodalies

Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector del taxi ha suavizado este mes de febrero el incremento de la demanda de sus servicios tras el inicio del caos ferroviario en Catalunya, mientras que los VTC y la plataforma de coche compartido BlaBlaCar siguen registrando repuntes tres semanas después, informan representantes de esos servicios a Europa Press.

Tras el accidente ferroviario en Gelida (Barcelona) del 20 de enero, en el que murió un maquinista en prácticas, la situación de Rodalies ha pasado por suspensiones de todo el servicio por la revisión de infraestructuras y fallos informáticos de la torre de control de Adif a afectaciones en varias líneas estas semanas.

Inicialmente, tanto taxis como VTC y BlaBlaCar experimentaron un repunte significativo de la demanda de sus servicios, una dinámica que se ha relajado en el primer caso debido a la dificultad de asumir sus precios diariamente y que se ha mentenido en los otros dos, con porcentajes muy superiores al mismo periodo de 2025.

TAXI

El presidente del Sindicat del Taxi de Catalunya, Antoni Servós, ha apuntado que durante los primeros 10 días de febrero la demanda del servicio de taxis ha aumentado un 1,32% en Catalunya respecto al mismo periodo del año anterior.

"Ha subido el tráfico, pero el servicio se mantiene como el mes de febrero del año pasado", ha puntualizado, tras afirmar 4 días después del siniestro en Gelida que había registrado un incremento de la demanda "en toda Catalunya, especialmente en las ciudades de la segunda corona metropolitana".

Servós ha explicado que en el momento en el que sucede una incidencia el servicio puede llegar a subir ligeramente, pero indica que los usuarios del tren "se buscan la vida rápido y no se suelen poder permitir ir cada día en taxi".

VTC

Por su parte, el presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha señalado que desde el accidente ferroviario en el municipio del Alt Penedès hasta la fecha, se ha producido un incremento del 50% en las peticiones de servicios de VTC en Catalunya respecto al mismo periodo del año pasado.

Ha alertado de que con la actual oferta de taxis, VTC y transporte público "sigue habiendo un déficit de la oferta", lo que ha aumentado los tiempos de espera en los dos primeros servicios, a su parecer.

"El Govern y Territorio no se puede plantear que desaparezca el servicio de VTC en Catalunya, algo que carece de sentido teniendo en cuenta sentencias europeas, españolas y catalanas, y que ahora se agrava con esta situación", ha resuelto.

BLABLACAR

Desde el miércoles 21 de enero hasta el pasado fin de semana, BlaBlaCar ha registrado un aumento del 49% en el número de pasajeros de coche compartido en Catalunya, en comparación con las mismas fechas del año anterior, han detallado fuentes de la plataforma.

Estos trayectos tuvieron una distancia media de 228 kilómetros y un precio medio en torno a los 16 euros.

Los principales lugares de origen de estos viajes han sido Barcelona, Lleida, Tarragona, Reus (Tarragona) y El Prat de Llobregat (Barcelona), mientras que los principales destinos han sido Barcelona, Valencia, Lleida, Zaragoza y Tarragona.