El Teatre Lliure tendrá obras de Emma Dante, Lola Arias y Clàudia Cedó en la nueva temporada

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Lliure de Barcelona pondrá en escena obras de la directora siciliana Emma Dante, la escritora y directora teatral argentina Lola Arias y la dramaturga catalana Clàudia Cedó en la temporada 2021-2022.

Con la programación de esta temporada, busca convertirse en "un nuevo espacio de cultura y remedio" en el que imaginar la construcción de otro mundo, abordando cuestiones como la tradición, la violencia, la paradoja y la familia, según ha explicado el director de la sala, Juan Carlos Martel, en rueda de prensa este viernes.

Se centrará también en la tradición teatral de Europa Central y del Este, aproximándose a la creación contemporánea polaca de la mano de Anna Karasinska, a la lituana con Oskaras Korsunovas y a la búlgara con Proton Theatre.

Korsunovas adaptará 'Tío Vania', de Antón Chéjov, en coproducción con Temporada Alta del 18 de noviembre al 19 de diciembre; Proton Theater pondrá en escena 'Imitation of Life', de Kata Wéber con dirección de Kornél Mundruczó del 8 al 10 de abril, y Karasinska presentará un proyecto original "poco convencional" del 25 de mayo al 19 de junio.

La sala pondrá en escena también una adaptación de Pau Carrió de 'Crimen y castigo', de Fiódor Dostoyevski, y una adaptación de Julio Manrique de 'Las tres hermanas', de Chéjov.

La programación contará con otras grandes producciones internacionales, como 'Misericordia', de Emma Dante; 'Mazùt', de la compañía franco-catalana Baró d'Evel, con dirección y creación de Blaï Mateu Trias y Camille Decourtye, y 'Lengua madre', de Lola Arias.

Los italianos Daria Deflorian y Antonio Tagliarini presentarán también 'Il cielo non è un fondale', y la creadora flamenca Miet Warlop presentará 'After All Springville'.

La temporada abrirá el 28 de septiembre con 'Bonus track', una obra con creación y dirección de Carol López que es una "ojeada a la vida cargada de humor, melancolía e ironía".

Le seguirá 'Aquell dia tèrbol que vaig sortir d'un cinema', un montaje con autoría de Eleonora Herder y dirección de Alícia Gorina que da voz a las cinco hermanas protagonistas de la película 'Las vírgenes suicidas', de Sofia Coppola.

'TERRA BAIXA'

La programación cuenta también con artistas catalanes como Clàudia Cedó y Xicu Masó, que presentan 'Síndrome de gel'; Roger Bernat, con 'Terra baixa', de Àngel Guimerà --que servirà para conmemorar el 30 aniversario de la muerte de Fabià Puigserver--; y Ursula Tenorio y la formación Lalinea, que presentan 'José y la Barcelona disidente', además de Carol López, Alícia Gorina y Pau Carrió, entre otros.

Pondrán en escena también obras que llegan de otras partes del Estado, como 'N.E.V.E.R.M.O.R.E.', del Grupo Chévere, y el díptico 'Shock 1: El Cóndor y el Puma' y 'Shock 2: La tormenta y la guerra', de Andrés Lima, Albert Boronat, Juan Cavestany y Juan Mayorga, así como el montaje 'Casa', de Lucía Miranda.

La sala cuenta con un presupuesto de actividad para la temporada de 2,9 millones de euros.