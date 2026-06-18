El Teatre Principal de Barcelona prevé abrir en otoño de 2028 con una inversión de 50 millones

Render de la fachada del Teatre Principal de Barcelona - BATLLEIROIG

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Barcelona prevé reabrir e iniciar su programación en otoño de 2028 con un nuevo proyecto cultural impulsado por Atir Hospitality, y con una inversión de más de 50 millones de euros para impulsar un edificio que cerró como teatro en 2006 y que ha tenido posteriormente usos y aperturas puntuales para actividades concretas.

En una visita de obras, el fundador y ceo de Atir Hospitality, José María Trénor, y el socio fundador de la firma arquitectónica Batlleiroig, Enric Batlle, han detallado que el proyecto quiere rehabilitar el edificio de La Rambla de Barcelona preservando su valor patrimonial y articular los diferentes espacios del conjunto.

Las obras, que se iniciaron el pasado mes de marzo tras alcanzar un acuerdo con la familia Balañá de derecho de superficie del espacio para 50 años, quieren recuperar para la actividad cultural todo el conjunto de sus "cuatro joyas": el Teatre Principal, el Teatre Latino, el Frontó Jai Alai y la Cúpula Venus.

El Principal es el teatro más antiguo de Barcelona, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XVI cuando se instaló un corral de comedias conocido como Teatre de la Santa Creu, y conserva una configuración arquitectónica marcada por la reforma de 1847 del arquitecto Francesc Daniel Molina, que definió buena parte del edificio actual.

El teatro ha sufrido hasta cuatro incendios y cuatro grandes reconstrucciones: la primera en 1788 por el ingeniero Francisco Cabrer; la segunda la de Molina en 1847 en la que se incorpora la Cúpula Venus; en 1918 la de Adolf Florensa que añade el Jai Alai --recortando altura al Teatre Principal-- y el Teatre Latino, y la última de 1934 infleunciada por el estilo 'art deco'.

Batlle ha explicado que el teatro es la suma de muchas capas a lo largo del tiempo y que el proyecto emprendido quiere convertirlo en un centro cultural en el que La Rambla "entre en el teatro" atravesándolo hasta el Raval y se ordenen todos los espacios interiores.

De este "palimpsesto de diversas actuaciones" se quieren conservar los elementos que han aparecido como capiteles o un mosaico en cerámica de Pilarín Bayés sobre frontón de entrada al Jai Alai, para que el recorrido por el edificio se convierta también en un museo en si mismo, así como recuperar las vidrieras originales de ocho metros de la fachada.

El proyecto quiere generar nuevos espacios como el Espai Rambles, un bar y un restaurante para los asistentes a espectáculos del equipamiento o recuperar la terraza desde la que se divisará La Rambla y las cúpulas y campanarios de las iglesias del Gòtic.

CAPACIDAD DE LOS ESPACIOS

El Teatre Principal, reconstruido en 1934 tras diversos incendios, es el espacio más clásico y en el que, según ha explicado Trénor, habrá musicales con una capacidad para unas 850 personas; el Teatro Latino, de pequeñas dimensiones, albergará una coctelería y música de pequeño formato para unas 200-250 personas.

Además de estos dos teatros, el equipamiento aloja el Jai Alai, que podría llegar a acoger a 1.500 personas de pie y será el espacio más polivalente, y la Cúpula Venus, que en función del evento puede llegar a albergar entre 100 y 200 personas en conciertos de pequeño formato o presentaciones de libros.

Batlle ha afirmado que uno de los retos es entender el teatro como un único edificio porque "nunca funcionó unitariamente, siempre había funcionado con accesos independientes" e incluso albergó una fonda con entrada propia, cuyos espacios ahora se convertirán en espacios de servicio para los artistas.

Trénor ha asegurado que quieren que la programación se inicie en septiembre u octubre de 2028 y que cuentan con asesores para el proyecto con personalidades como Jordi Sellas, Julia Gómez Cora y Ventura Barba.