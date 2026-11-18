El 'Retrato de la madre' de Dalí. - MUSEO-TEATRO DALÍ

GIRONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro-Museo Dalí de Figueres expone desde este miércoles y durante 6 meses el 'Retrato de la madre' (1920) de Salvador Dalí, adquirido recientemente de por la Fundación Dalí.

La obra, un pastel sobre cartón, podrá verse en la Sala de las Pescaderías junto a los retratos del padre y la hermana, informa la fundación en un comunicado.

La figura de la madre de Dalí, Felipa Domènech Ferrés, ocupa un lugar "discreto pero fundamental" en la trayectoria temprana del artista: su presencia pictórica se concentra en los años de su formación, aunque su impacto emocional y simbólico atraviesa toda su obra posterior.

LAS ILUSIONES ÓPTICAS

El museo ha actualizado también la exposición 'Las ilusiones ópticas de Salvador Dalí' con 6 nuevos dibujos relacionados con 'Enigma sin fin' (1938), una de los obras "más representativas" de imágenes múltiples.

Los estudios permiten seguir el proceso de gestación de la pintura y entender "cómo el artista construye composiciones que generan diversas lecturas simultáneas".

El itinerario ha incorporado un nuevo recurso audiovisual que presenta a Dalí en una de sus acciones públicas vinculadas a las ilusiones ópticas, mientras el dibujo 'Estudio para La imagen desaparece' se ha retirado temporalmente por motivos de conservación.