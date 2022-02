Tech Barcelona y Supercomputing Center realzan el "cambio de paradigma" tecnológico

El director general de Tech Barcelona, Miquel Martí, y el director general del Barcelona Supercomputing Center, Josep Maria Martorell, en la sesión 'Panel: the model for innovation: startup or advanced industry?' en el MWC.

Piden que las administraciones "asuman riesgos" y refuercen las políticas públicas

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Tech Barcelona, Miquel Martí, y el director general del Barcelona Supercomputing Center, Josep Maria Martorell, han realzado el "cambio de paradigma" tecnológico, ante el que consideran que son necesarias más políticas públicas para reforzarlo.

Lo han dicho en la sesión 'Panel: the model for innovation: startup or advanced industry?', conducida por el director del Bachelor of Business Administration de Esade, Xavier Ferrás, en el Mobile World Congress (MWC), que ha empezado este lunes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Ambos han destacado que Barcelona está preparada para asumir este cambio de paradigma, puesto que está atrayendo compañías de base tecnológica que desarrollan proyectos 'deep tech' y de inteligencia artificial.

"La posición media de Barcelona en los rankings europeos está entre los cinco primeros. Lo está haciendo bien y podemos llegar más lejos", ha subrayado Martí, por lo que ha apresurado a apostar ahora por este cambio de paradigma.

Además, ha puesto en valor el potencial de la ciencia: "La parte de la ciencia la tenemos muy buena, lo que debemos terminar de desarrollar es la voluntad de que parte de esta ciencia se convierta en un producto de servicio. Si somos capaces de hacer esto, entonces pasará", ha asegurado.

En la misma línea, Martorell cree que la administración debe "asumir riesgos" y provocar que la ciencia genere empleo, y considera que la manera de hacerlo es generar nuevas compañías que puedan coger escala mundial, lo que cree que se logrará con políticas públicas ambiciosas.

"La ambición que ha tenido el sector público en hacer crecer el sector científico, ahora lo debería tener en encontrar que este sector científico haga el siguiente paso, que es que todas estas empresas que tienes aquí crezcan a nivel mundial", ha explicado.

EL TALENTO, EL "GRAN RETO"

Para terminar de asentar este cambio de paradigma, ven como gran reto el talento y los casos de éxito que aseguran que tiene la ciudad: "Tenemos talento que está brillando a nivel internacional y contamos con casos de éxito. Esto hace que Barcelona sea realmente atractiva para el ecosistema tecnológico", ha destacado Martí.

Por su parte, Martorell ha animado a formar a los estudiantes en "tres idiomas": el de la industria, el de la ciencia y el emprendimiento, y ve con optimismo el futuro del ecosistema de la innovación.