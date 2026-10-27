Técnicos tributarios plantean a Hacienda 6 reformas para bajar la presión sobre los contribuyentes

Archivo - El presidente de APttCB, Joan Torres - APTTCB, - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las 31 Jornadas Tributarias de la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Catalunya y Baleares (APttCB), que se celebrarán el 5 de noviembre en Castelldefels (Barcelona), abordarán las 6 reformas que este colectivo profesional plantea para reducir la presión fiscal sobre los contribuyentes.

Estas reformas fueron planteadas por la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF) en mayo al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Estado de Hacienda y a los grupos parlamentarios del Congreso, informa APttCB este martes en un comunicado.

"Cuando un salario sube para compensar la inflación, eso no significa que la persona tenga mayor capacidad económica. Pedimos que el IRPF refleje esta realidad y que los contribuyentes dispongan de tiempo suficiente para defender sus derechos", ha asegurado el presidente de la APttCB y de la FETTAF, Joan Torres Torres.

Las propuestas incluyen actualizar anualmente los tramos de la escala general del IRPF según IPC y revisar, también con una actualización anual, los mínimos personales y familiares, así como elevar el límite de renta de los ascendientes que permite aplicar el mínimo correspondiente al IRPF: de los 8.000 euros a un importe equivalente al 80% del SMI anual, con un suelo de 12.000 euros.

En el ámbito de los procedimientos, la FETTAF propone ampliar el plazo de alegaciones a 25 días hábiles, declarar agosto inhábil a efectos de los plazos de los procedimientos tributarios -con las excepciones urgentes que se determinen- y unificar hasta el 31 de enero los plazos de presentación e ingreso de los modelos del cuarto trimestre y de los resúmenes anuales.