Tecnio se incorpora a Foment del Treball para "reforzar la conexión entre investigación y empresa"

De izquierda a derecha, el presidente de la asociación TECNIO, Santiago Royo, y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Tecnio, formada por unos 70 grupos de centros de investigación y universidades acreditados por la Agencia por la competitividad de la empresa de la Generalitat (Acció), se ha incorporado a Foment del Treball para "reforzar la conexión entre investigación y empresa".

La patronal ha informado este miércoles en un comunicado que el encuentro de bienvenida ha contado con la participación del presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre; el presidente de la asociación, Santiago Royo, y el director de la entidad, Manuel Palacín.

Los agentes con la acreditación Tecnio otorgada por Acció disponen de "capacidad demostrada para transferir tecnología y conocimiento al mercado a través de proyectos con empresas, licencias de patentes o la creación de spin-offs", ha detallado Foment.