Tecnio se incorpora a Pimec como socio colectivo para impulsar la innovación

El presidente de Tecnio, Santiago Royo, y el secretario general de Pimec, Josep Ginesta - PIMEC

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Tecnio, Santiago Royo, y el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, han firmado la incorporación de la asociación a la patronal como socio colectivo para impulsar la innovación, informa la patronal en un comunicado este jueves.

El acuerdo establece un marco estable de cooperación para acercar la innovación y la transferencia de conocimiento al tejido empresarial, especialmente a las pymes.

Pimec ha explicado que la incorporación de Tecnio le permite reforzar "su ecosistema de entidades colaboradoras con un actor estratégico".