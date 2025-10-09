El teleférico de la Vall Fosca (Lleida) registró 23.436 viajeros en la temporada de verano

LLEIDA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teleférico de la Vall Fosca, en La Torre de Capdella (Lleida), ha cerrado la temporada de verano con 23.436 viajeros, una cifra estable respecto al año anterior y que "confirma la consolidación de la instalación como una de las principales puertas" al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, informa Endesa este jueves en un comunicado.

Desde 2009 --se dispone de registros desde ese año-- cerca de 400.000 personas han salvado un desnivel de 450 metros en 14 minutos gracias al teleférico, que une el embalse de Sallente con el Estany Gento.

El equipamiento --cedido desde 1989 por Endesa, propietaria del teleférico al Ayuntamiento de La Torre de Capdella durante los meses de verano--, ofrece cada año "un acceso cómodo y sostenible" a la zona alta del Pirineo.

Este año, la cesión ha tenido lugar del 7 de julio al 30 de septiembre, manteniendo los horarios para viajar con animales de compañía y las tarifas reducidas para familias, personas con discapacidad, mayores de 67 años y grupos de más de 20 personas.

CONSTRUIDO EN 1981

El teleférico fue construido en 1981 por la antigua Fecsa --actualmente integrada en Enel Green Power, la rama de renovables de Endesa-- para sustituir el antiguo sistema de acceso al lago (dos funiculares y un ferrocarril de vía estrecha).

De esta forma, se facilitaba el transporte del personal y los materiales, incluso los camiones, durante la construcción de la nueva central hidroeléctrica reversible Sallente-Estany Gento, la primera de bombeo en Catalunya.