Telefónica y Ferran Adrià inician la II Gira "Conecta Innovación: Universidad, Empresa y Futuro"

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Telefónica, a través de su red de Cátedras y en colaboración con Ferran Adrià, han iniciado la II Gira "Conecta Innovación: Universidad, Empresa y Futuro", informa la empresa en un comunicado este jueves.

Se trata de un ciclo de encuentros que busca fortalecer los vínculos entre el ámbito académico y el tejido empresarial a través de la innovación aplicada.

La gira se ha iniciado este jueves en la Universidad de Granada y continuará en la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo el 13 de noviembre, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el 28 de noviembre y la Universitat Pompeu Fabra - Universitat Politècnica de Catalunya de Barcelona el 2 de diciembre.

Cada evento contará con la participación de autoridades académicas, responsables institucionales, líderes empresariales y expertos en innovación, en un formato que combina ponencias, mesas redondas y dinámicas colaborativas.

Durante su participación, Adrià compartirá su experiencia en la aplicación del método Sapiens, un modelo inicialmente desarrollado para investigar la restauración gastronómica, pero que ha sido adaptado para aplicarse a cualquier sector, organización o proyecto.

Adrià ha lamentado que "España tiene aún una conexión débil entre la universidad y la empresa" y que la gira pretende mostrar que, textualmente, la investigación puede tener un impacto real en la empresa y en la sociedad.