El teléfono de emergencias 112 recibe 1.195 llamadas por el viento hasta las 16 horas en Catalunya

Archivo - Una palmera se mueve por el viento, en un imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 16 horas de este jueves un total de 1.195 llamadas por el episodio de fuertes rachas de viento que se está produciendo en diversos puntos de Catalunya, según ha informado en un apunte en 'X', recogido por Europa Press.

Por comarcas, el Vallès Occidental ha registrado el 37,61% de los avisos y el Barcelonès el 31,01%, mientras que en el Baix Llobregat (Barcelona) se han producido el 9,13%.

Por otro lado, Bombers de la Generalitat ha recibido desde esta madrugada y hasta este jueves a las 15 horas un total de 509 avisos.