El teléfono de emergencias 112 recibió 866 llamadas durante las lluvias de este lunes en Catalunya

Los Bombers de la Generalitat retiran un árbol caído tras las tormentas en Catalunya - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 recibió 866 llamadas entre este lunes al mediodía hasta la madrugada de este martes debido al episodio de fuertes lluvias, que ha generado 559 incidentes, ha informado la Generalitat de Catalunya en un comunicado este martes.

Protecció Civil ha desactivado esta mañana la alerta del Plan Inuncat una vez finalizados los avisos de peligro por intensidad de lluvia del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), aunque se mantiene la prealerta para poder hacer seguimiento de los incidentes leves que han quedado pendientes de resolver.

Los mayores percances se produjeron en la provincia de Tarragona, donde las precipitaciones iban acompañadas de viento y piedra de más de 5cm en algunos casos, pues solo en la comarca del Tarragonès se realizaron 630 llamadas, seguido del Baix Camp con 109 y el Barcelonès (Barcelona) con 28.

Los Bombers de la Generalitat también han recibido 539 avisos desde el inicio de las tormentas hasta las 12.00 horas de este martes, 481 procedentes de Tarragona por motivos como la caída de árboles y ramas encima de vehículos, caídas que también se han producido en la AP-7 y en algunos cámpings de la zona.

Entre otros datos, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a 30 personas, ninguna de ellas grave; el Servei Català de Trànsit (SCT) mantiene cortado el acceso al parque de atracciones Port Aventura desde la A-7, y Rodalies de Catalunya ya ha recuperado la normalidad del servicio en las líneas que pasan por la zona sur.