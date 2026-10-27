Telegram bloquea una de las cuentas que promovió los disturbios del sábado en Barcelona

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Furgones de los Mossos d'Esquadra tienen blindada la plaza Catalunya de Barcelona desde este sábado por la tarde, donde han empezado a hacer algunas cargas pa - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una de las cuentas que promovió los disturbios violentos del sábado en Barcelona a través de la aplicación de mensajería Telegram ha quedado bloqueada este martes.

La cuenta, bajo el nombre 'Blocus-BCN', se ha cerrado porque "ha violado las condiciones de uso" de Telegram, tal como aparece en el grupo.

Este lunes, la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, pidió a las plataformas de mensajería masiva cerrar los grupos de plataformas de mensajería masiva que "incitan" a los jóvenes a delinquir y a actuar con violencia.