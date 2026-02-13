Tellado (PP) pide la dimisión de Óscar López por sus palabras sobre Lambán: "Es despreciable"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, y las presidentas de NNGG y NNGG Catalunya, Bea Fanjul y Jimena Vallejo - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido este viernes la dimisión del ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, por sus palabras sobre el fallecido expresidente de Aragón Javier Lambán: "Es despreciable lo que hemos escuchado. Cuando no respetan a los que han fallecido, ¿cómo va a respetar a sus rivales políticos?".

Así lo ha dicho en un acto de Nuevas Generaciones (NNGG) en Barcelona junto al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández y la presidenta de NNGG, Bea Fanjul, después de que López reprochara al expresidente aragonés no haber hecho "oposición a Azcón".

Asimismo, ha insistido también en la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por los accidentes ferroviario de Adamuz (Córdoba) y el de Gelida (Barcelona): "Han muerto 47 personas por la refasta gestión del ferrocarril en España y tenemos un ministro que se ha limitado a decir que la culpa fue de un gobierno anterior del PP de hace 7 años y que la culpa es, lógicamente, del cambio climático".

"No tienen vergüenza, no tienen respeto ni siquiera a los fallecidos, y desde luego no están dispuestos a asumir ninguna de las responsabilidades. Los dos Óscar deberían estar fuera del Gobierno de España porque son indignos para ser ministros", ha zanjado.

"ANTESALA DE ELECCIONES GENERALES"

Tellado ha afirmado que España está "en la antesala de unas elecciones generales y con una izquierda descompuesta", y ha apelado a un cambio que, según él, solo puede llegar de la mano del PP.

"Los jóvenes hoy votan mayoritariamente a la derecha y votan principalmente al PP, digan lo que digan desde las formaciones políticas. Es la rebelión de la dignidad y de los principios de los jóvenes de España que están hartos de un Gobierno que roba su presente e hipoteca su futuro", ha agregado.

En este sentido, ha erigido al PP como alternativa política al Gobierno de Pedro Sánchez para cambiar "todo lo que supone esta era de destrucción masiva que ha sido el sanchismo".

"La era Sánchez se superará en dos tiempos: primero echándole del poder con una montaña de votos del único partido que puede ganarle y del único partido que está preparado para gobernar España", ha dicho.

Y, en segundo lugar, ha abogado por "desmontar toda la obra del sanchismo y sustituirla por las grandes reformas nacionales que llevan años pendientes".

"Esto solo lo puede hacer quien sabe hacerlo, un partido de gobierno, un partido de Estado como es el PP. Tenemos que reducir la etapa sanchista a una nota a pie de página en la historia de nuestro país", ha concluido.