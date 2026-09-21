La temperatura mínima en los Pirineos aumenta más de 2ºC entre los 1.500 y 2.200 metros desde 2002

Momento de colocación de uno de los sensores utilizados en el estudio. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La temperatura mínima en la franja intermedia de los Pirineos, entre los 1.500 y 2.200 metros de altitud, ha aumentado 2,1ºC entre 2002 y 2025, a un ritmo de 0,86ºC por decenio, y con los incrementos más destacados concentrados en invierno, cuando se ha registrado un aumento acumulado de 3,1ºC en los últimos 24 años.

Respecto a la temperatura máxima, ha aumentado a un ritmo de 0,77ºC cada diez años, hasta registrarse un incremento de 1,8ºC desde 2002, y en invierno es de hasta 2,9 grados más, según los datos de un estudio del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) compartidos por el Departamento de Territorio en un comunicado este lunes.

Aunque los resultados preliminares del estudio muestran un aumento de las temperaturas mínimas y máximas en los tres niveles de altitud analizados, este alza es mayor en la franja intermedia.

Los investigadores han relacionado este hecho con el deshielo de la nieve, que es especialmente intenso en la montaña intermedia, frente a la nieve "escasa y esporádica" que hay por debajo de los 1.500 metros y la cubierta de nieve que sí que se mantiene por encima de los 2.200 metros de altitud.

Estos resultados se han presentado este lunes en la estación de montaña de Vall de Núria (Girona), en el marco de las jornadas técnicas del proyecto europeo Life Pyrenees4Clima para mejorar la resiliencia de las regiones pirenaicas al cambio climático.