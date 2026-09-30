La temporada 2026-2027 de L'Auditori abrirá con la OBC y 'La Séptima' de Beethoven

El director de L'Auditori, Víctor Medem, y el director de la OBC, Ludovic Morlot - MAY CIRCUS - L'AUDITORI

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) inaugurará este viernes la temporada 2026-2027 en L'Auditori con la 'Sinfonía nº 7' de Ludwig Van Beethoven, bajo la dirección de su titular, Ludovic Morlot, y con el pianista Jan Lisiecki como solista.

El programa inaugural, que se repetirá el domingo, incluye también el 'Concertino para orquesta de cuerda' de Robert Gerhard y el concierto para piano y orquesta nº 2 de Frédéric Chopin, informa L'Auditori en un comunicado este miércoles, tras la presentación de la temporada.

Se trata de la quinta temporada de Ludovic Morlot al frente de la OBC y la primera programada por Víctor Medem como director de L'Auditori, y propone un recorrido que combina "legado y descubrimiento".

Medem afirma que la programación refuerza la calidad y la experiencia de las batutas invitadas, la exigencia del repertorio y la presencia de grandes solistas, a la vez que "profundiza en el equilibrio entre las grandes obras del repertorio sinfónico, la creación contemporánea y la recuperación del patrimonio musical".

Hasta ahora, se han vendido 12.765 entradas, frente a las 10.196 del curso pasado; en cuanto a los abonos, las cifras se mantienen estables, con una tendencia al alza en las modalidades de fidelización T3 y T10.

Durante el acto, también se han presentado los directores asistentes de la OBC de esta temporada: Adrián Moscardó, que repite cargo, y Miquel Massana.

REPERTORIO

Morlot ha señalado que "aunque el repertorio de esta temporada es diferente del año pasado, el objetivo continúa siendo el mismo: la excelencia artística".

La OBC abrirá la temporada con el 'Concertino para orquesta de cuerda' de Robert Gerhard, que marcará el inicio de la Bienal Robert Gerhard; el concierto para piano y orquesta nº 2 de Chopin con Jan Lisiecki como solista; y la 'Sinfonía nº 7' de Beethoven.

Además, este sábado tendrá lugar la primera sesión de 'Tast d'Orquestra' de la temporada, que continúa contando con 'Els Homes Clàssics' tras el éxito de la temporada pasada.

ANTOLOGÍA

Esta temporada inicia una antología de los conciertos para piano y orquesta de Mozart, con la participación de los pianistas Imogen Cooper, Saskia Giorgini y Alexei Volodin.

Richard Strauss, Ricard Wagner, Dmitri Shostakóvich, Ludwig van Beethoven y Serguéi Rajmáninov también tendrán un "papel destacado" en la programación, con la 'Sinfonía doméstica' y las 'Cuatro últimas canciones' de Strauss y fragmentos de 'La valquiria', 'Lohengrin' o 'Tristan e Isolda' de Wagner', entre otras.

La OBC interpretará obras de compositores como Peteris Vasks, Blai Soler, Cassandra Miller, Sofia Gubaidúlina, Josep Planells, Arnau Brichs, György Kurtág, Gabriella Smith y Mariona Vila; y también contará con obras de Robert Gerhard, Manuel de Falla, Jaume Pahissa, Joaquim Salvat, Juli Garreta, Romà Alís, Joaquim Serra, Eduard Toldrà, Enric Casals y Joan Lamote de Grignon.

ACTUACIONES FUERA DE L'AUDITORI

La temporada contará con directores invitados de trayectoria internacional como Vasily Petrenko, Sebastian Weigle, Stanislav Kochanovsky, Pietari Inkinen, Michael Sanderling y David Afkham o Kent Nagano, así como la presencia de directores nacionales como Edmon Colomer, Josep Planells, Josep Caballé Domenech, Carlos Mena y Jaime Martin.

La apuesta por el talento joven se refleja en la participación de solistas como la soprano Elionor Martínez, el barítono Ferran Albrich, la soprano Violeta Alarcón, la violoncelista Mariona Camats y el pianista Marc Heredia.

La actividad de la OBC se extenderá más allá de su sede habitual, con actuaciones en Madrid en noviembre con obras de Ginastera, Márquez y Dvorák bajo la batuta de Ludovic Morlot y con Anne Akiko Meyers como solista de violín; la visita a Lleida en enero con 'Romeo y Julieta' de Prokófiev; y el concierto en Girona en febrero con la Sinfonía nº 3, 'Heroica', de Beethoven.

Además, la temporada incorpora también las 'Sessions Relaxades' a la programación regular de L'Auditori: conciertos abiertos a todos que adaptan los códigos tradicionales para facilitar la asistencia de personas con autismo, discapacidad intelectual o psíquica o Alzheimer, entre otros.