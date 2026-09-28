El Temporada Alta acogerá el estreno de 'Grans Bardisses' de Llàtzer Garcia en Salt (Girona)

Fotografía de familia del Temporada Alta. - TEMPORADA ALTA

GIRONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre de Salt (Girona) acogerá, en el marco del festival Temporada Alta, el estreno de 'Grans Bardisses', escrita y dirigida por Llàtzer Garcia y protagonizada por Anna Alarcón, Clàudia Benito y Maria Casellas.

El montaje, que se podrá ver por primera vez el 11 de octubre, recibió el XIX Premio Quim Masó en 2025, informa el Temporada Alta en un comunicado de este lunes.

La pieza parte del encuentro de 3 hermanas que pasan la diada de Sant Jordi en la casa que construyó su padre, un espacio cargado de recuerdos y ausencias en el que un hecho "grave e inesperado" situará los personajes frente a la pérdida y sus consecuencias en los vínculos familiares.

XVI TORNEO DE DRAMATURGIA

El festival ha informado también de que el XVI Torneo de Dramaturgia Catalana volverá en otoño en la Sala La Planeta de Girona con Àfrica Alonso, Elena Santiago, Elisenda Coll, Miquel Ferrer, Pau Vinyals, Roser Vilajosana, Tomàs Verdú y Xavi Morató.

Los 8 autores se enfrentarán por parejas con textos breves de nueva creación, interpretados por actores profesionales y con el público como jurado, que no sabrá la autoría.

Los 4 combates eliminatorios se celebrarán entre el 5 de octubre y el 2 de noviembre; las semifinales, del 9 al 16 de noviembre, la final, el 30 de noviembre.

El proyecto mantiene su edición para institutos, en la que estudiantes de 4 de la ESO y de Bachillerato de 4 centros de Salt y Girona trabajarán la creación y la escritura de textos dramáticos acompañados por profesionales del sector, y en el que los mismos estudiantes escogerán el texto ganador.

SEGUNDA EDICIÓN DE 'LLIBRÀLEGS'

Después de recuperar el proyecto en 2025, Temporada Alta presenta 'Llibràlegs: Selecció II', con una selección de textos breves estrenados en ediciones anteriores del ciclo, con piezas de Marta Aran, Marta Buchaca, Pere Riera y Joan Yago, interpretadas y dirigidas por Meritxell Yanes y David Marcé.

La selección podrá verse en 5 bibliotecas de Girona entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre, siempre en martes y a las 20 horas.