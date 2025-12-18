El Temporada Alta cierra con casi 53.000 espectadores y un 90,7% de ocupación

Infografía del Temporada Alta de Girona 2025 - TEMPORADA ALTA

GIRONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 34 Festival Temporada Alta de Girona ha cerrado con un total de 52.993 espectadores y un 90,79% de ocupación en las 144 funciones programadas, ha informado este jueves en un comunicado.

De este total de 144 funciones, 18 son adicionales respecto a las previstas en un inicio, y se han agotado las entradas para 65 de ellas.

El festival ha vuelto a convertirse en un escaparate de las propuestas internacionales, con 16 espectáculos llegados de 13 países, y 16 de las 22 producciones propias o coproducciones que se han presentado tienen garantizada gira o temporada.

Un total de 7.459 personas se han beneficiado de los programas sociales y educativos del festival y 4.154 estudiantes de 52 centros educativos han participado en las 85 actividades programadas en el marco de A Tempo Arts i Formació.

Entre las obras que se han visto en esta edición del Temporada Alta figuran 'Sepukku. El funeral de Mishima', de Angélica Liddell; 'Abecedari' de La Moukhles & Sentís; 'Cèl·lula #6: Faula', de Roser López Espinosa; 'Hamlet' de Thomas Ostermeier, y 'Le Sommet' de Christoph Marthaler.