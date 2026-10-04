El Temporada Alta de Girona abre este domingo con 'Has Been' de Cherkaoui y Zimmermann

Escena del espectáculo 'Has Been' - BASIL STÜCHELI/TEMPORADA ALTA

GIRONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 35 Festival Temporada Alta de Girona abrirá este domingo su programación con 'Has Been', la primera creación conjunta del coreógrafo Sidi Larbi Cherkaoui y el artista de circo Martin Zimmermann en el Teatre Municipal de Girona.

En esta nueva pieza, Cherkaoui y Zimmermann comparten autoría, dirección, coreografía y escenario para abordar el miedo de quedar en fuera de juego, de convertirse en alguien que ya "ha sido", y reflexionar sobre la fugacidad del éxito y el envejecimiento artístico.

El Temporada Alta, que se celebrará hasta el 8 de diciembre, tendrá más de 90 espectáculos, con 21 coproducciones y 22 estrenos absolutos, así como 6 estrenos en España y 4 en Catalunya.

Los estrenos absolutos internacionales incluyen propuestas de Peeping Tom ('Le Salon Revisited'), Needcompany ('Everything Must Change'), Hermanos Ibarra Roa ('La muerte del padre') y Oligor y Microscopia ('Museo de los relámpagos').

La programación internacional se completa con nombres como Romeo Castellucci, Christiane Jatahy, Cristiana Morganti y Claudio Tolcachir, Guy Cassiers y Valéires Dréville, entre otros.

En el marco de 'Connexió Iberoamèrica' podrán verse espectáculos de Brasil, México, Argentina, Chile y Cuba, con nombres como Christiana Jatahy, Piel de Lava, Bonobo y Eliades Ochoa en concierto, además de Oligor y Microscopía y Hermanos Ibarra Toa.

Jatahy presentará 'Júlia - 15 anys més tard', que recupera, 15 años después y en coproducción con el Teatre Lliure, una de las obras icónicas de la artista brasileña.

Asimismo, la sección 'Big Bang' reunirá 10 espectáculos --incluyendo a Xavier Bobés, Agnès Mateus y Quim Tarrida-- del 19 al 22 de noviembre, cuando Girona y Salt acogerán el encuentro anual de profesionales internacionales.

A nivel catalán, el festival incluye obras de Jordi Oriol, Lluïsa Cunillé, Jordi Casanovas, Victoria Szpunberg, Mario Gas, Carlota Gurt y Ramon Madaula, entre otros.