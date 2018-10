La temporada teatral barcelonesa apostará por la contemporaneidad este 2018-2019

Publicado 25/08/2018 11:07:04 CET

Lars Von Trier, Claudio Tolcachir, Isabella Rosellini y Sergio Blanco, entre los autores

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La temporada teatral barcelonesa apostará este 2018-2019 por producciones mayoritariamente contemporáneas en las distintas salas de la capital catalana, aunque también podrán verse clásicos de distintas épocas en la cartelera.

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ahondará esta temporada en Santiago Rusiñol como epicentro temático, y destacará en su programación 'La bona persona de Sezuan', de Bertolt Brecht, con dirección de Oriol Broggi e interpretación de Clara Segura y un homenaje al músico fallecido Carles Santos.

Esta sala también tendrá la obra 'El dolor', de Marguerite Duras, con Ariadna Gil; la presencia del dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco con tres de sus piezas --'Tebas Land', 'Kassandra' y 'Cartografía de una desaparición'-- , y la propuesta de Calderón de la Barca 'El gran mercado del mundo' en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico con dirección de Xavier Albertí.

El Teatre Lliure regresará este septiembre con una absoluta contemporaneidad como baza, en la que destacan 15 producciones propias como 'Travy', de Oriol Pla; 'Àngels a Amèrica', de David Selvas con Vicky Peña y Pere Arquillué; la feminista 'Dones lliures', de Cristina Clemente, y la brutal 'Com els grecs', de Steven Berkoff y Josep Maria Mestres.

El teatro también acogerá 'Dogville', de Lars von Trier con Sílvia Munt; 'Jane Eyre', con Ariadna Gil; 'El temps que estiguem junts', de Pablo Messiez, y 'Dolors', de Meritxell Yanes, con Sergi Belbel.

GRUPO FOCUS Y BALAÑÁ

Del Grupo Focus, el Teatre Romea cerrará el año con 'L'omissió de la família Coleman', creada y dirigida por Claudio Tolcachir, y 'Adossats', de Ramon Madaula y dirección de Jordi Casanovas; mientras que La Villarroel terminará con 'La calavera de Connemara', de Martin McDonagh con dirección de Iván Morales; 'Othello', de William Shakespeare, y 'L'habitació del costat', de Sarah Ruhl y con dirección de Julio Manrique.

También de Focus, el Teatre Goya arrancará con 'Shirley Valentine', de Willy Russell y con Mercè Aránega; 'Escape Room', de Joel Joan y Hèctor Claramunt; a la vez que el Teatre Condal empezará con el musical 'Fun Home' con libreto de Lisa Kron y con dirección de Daniel Anglès.

Del Grup Balañá, destacarán en el Teatre Coliseum los monólogos de Dani Rovira y Paco Calavera, y los musicales 'Tadeo Jones' y 'La familia Addams'; en el Teatre Tívoli estará 'La jaula de las locas', de Àngel Llàcer y Manu Guix, y en el Teatre Borràs estarán los cómicos David Guapo, Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi, y también se podrá ver la obra 'El tràmit', de Martí Torras Mayneris; mientras que en el Club Capitol actuarán Toni Moog y Edu Soto.

'DON QUIJOTE', LORCA Y 'EL PETIT PRÍNCEP'

El Gran Teatre del Liceu empezará temporada con la propuesta de la Compañía Nacional de Danza 'Don Quijote'; la Perla 29 seguirá en la Biblioteca de Catalunya con sus funciones de 'Bodas de sangre', de Federico García Lorca, y en la Sala Barts la Perla 29 interpretará 'El Petit Príncep'; de hecho, pasarán por esta sala Berto Romero y la obra 'Les roses de la vida', de Sergi Belbel, entre otras.

La Sala Beckett acogerá el 'Laboratorio Peripècies', de Sergi Belbel, para después proponer 'Ofici de tenebres', de Joan Rusiñol, con dirección de Joan Anguera, para pasar a 'Blues', de Sergi Pompermayer y 'Amnè(i)st(i)a', de Chokri Ben Chikha, a la vez que en el Teatre Akadèmia podrá verse lo último de Isabella Rossellini 'Link Link Circus', la relectura 'InFaust', de Goethe, y 'Nit de Reis (o el que vulgueu)', de Shakespeare.

El Teatre del Raval propondrá en otoño su producción 'La dona de negre', de Susan Hill y Stephen Mallatratt; mientras que el Tantarantana acogerá 'Si tinguéssim més coca et demostraria com t'estimo', de Alberto Díaz, y 'Nosotros no nos mataremos con pistolas', de Wichita Co y Tabula Rasa.

El Teatre Victòria apostará por los 'Hits del Tricicle'; el Maldà tendrá la bélica 'Croades', de la compañía La Ràtzia, y 'La màquina de parlar', de Victòria Spunzberg; la Sala Flyhard empezará con 'Ovelles', de Yago Alonso y Carmen Marfà; y el Teatre Gaudí propondrá 'Hipopótamos (La represión del 1 Oct)', de Ever Blanchet.

El sector cerrará filas para aupar al público este septiembre en el tradicional acto Catalunya Aixeca el Teló que está previsto para el 18 de septiembre, y que estrenará los Premis Catalunya de Teatre.