El temporal de viento y nieve en Catalunya provoca cerca de un millar de incidencias hasta el mediodía

Mapa del peligro por viento este domingo - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El temporal de viento y nieve que afecta este domingo a diferentes zonas de Catalunya ha provocado cerca de un millar de incidencias hasta el mediodía, informa Protecció Civil en un comunicado este domingo.

Hasta las 14 horas, el teléfono 112 ha recibido 1.380 llamadas por 863 incidentes por el viento y la nieve, y los Bombers de la Generalitat han atendido 775 avisos relacionados con el viento, de los que 611 han sido en Girona.

Por otro lado, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a cuatro personas que han resultado heridas leve, y que son una mujer a la que le ha caído parte del techo en Salt (Girona), un hombre que ha recibido el impacto de una rama en La Jonquera (Girona) y una mujer por el mismo incidente en Santa Cristina d'Aro (Girona), y un hombre en Garrigàs (Girona).

El Servei Català de Trànsit ha señalado que, sobre las 15 horas, siguen cortadas por nieve la BV-4031 en el Coll de la Crueta (Barcelona) y la BV-4024 en el Coll de Pal (Barcelona), y que son obligatorias las cadenas en la C-28 en el Port de la Bonaigua (Barcelona).

A causa de la caída de árboles en la vía por el viento, también están cortadas la GIV-4714 en Campelles (Girona), la GIV-5265 en Vilallonga de Ter (Girona), la GIV-5264 en Llanars (Girona), la GIV-5132 en Fontcoberta (Girona), la GIV-6703 en Quart-Madremanya (Girona), la BV-4031 entre la Pobla de Lillet y Castellar de n'Hug (Barcelona) y la pista asfaltada de Toses a Alp (Girona).

Además, la caída de ramas y vallas sobre las vías también ha obligado a cortar la R11 de Rodalies entre Maçanet-Massanes y Figueres (Girona), y Renfe ha habilitado un transporte alternativo.

CORTES DE LUZ

Ante los cortes de luz en varios municipios catalanes a causa de la caída de árboles sobre la infraestructura eléctrica, Protecció Civil ha señalado que Endesa ha activado "todos sus protocolos operativos para garantizar la seguridad de las personas y la continuidad del suministro eléctrico".

Durante la mañana, Protecció Civil ha detallado que el temporal ha dejado sin luz a municipios como Girona y Pobla de Lillet (Barcelona), con 1.763 y 1.081 personas sin luz, o Amposta, Freginals y Masdenverge (Tarragona), con 5.533, 483 y 482 usuarios sin suministro eléctrico, respectivamente.

Endesa ha reforzado los equipos operativos sobre el terreno y los recursos del centro de control para dar una respuesta lo más rápida posible a las incidencias que se están produciendo.

En todo caso, las actuaciones se pueden retrasar si las condiciones meteorológicas no garantizan la seguridad de los equipos que deben hacer las reparaciones.