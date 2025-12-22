El tercer premio (90.693) reparte 15 series en Sant Boi y salpica a 8 poblaciones catalanas más

Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid
Europa Press Catalunya
Actualizado: lunes, 22 diciembre 2025 11:49
BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 90.693, agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 500.000 euros a la serie, ha salpicado a nueve poblaciones catalanas, con 15 series en Sant Boi de Llobregat.

El número, que fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla, ha repartido 15 series en la administración 5 de Sant Boi, una en la administración 5 de El Prat, otra en la administración 1 de Sant Joan de les Abadesses, siete décimos en Cadaqués, y un décimo en administraciones de Barcelona, Monistrol de Montserrat, Terrassa, Girona y Vielha.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

