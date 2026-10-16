El tercer sector catalán dice que la "excesiva burocracia" excluye a personas de la atención social

Foto de familia de la presentación del informe. - JORDI DE TEMPLE - TERCER SECTOR SOCIAL

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha alertado de que la "excesiva burocracia" deja fuera de la atención social y de las presentaciones económicas a personas que no pueden acreditar que tienen derecho a ellas.

Es una de las conclusiones del dossier 'Barreras invisibles, derechos condicionados: ¿quién queda fuera de la atención social y las prestaciones económicas en Catalunya?¡, presentado este viernes en Barcelona, informa la Taula en un comunicado.

El informe alerta de que tener reconocidos unos derechos sociales no garantiza poder ejercerlos, porque el diseño y funcionamiento del sistema de protección social "es tan complejo que convierte la acreditación de la vulnerabilidad en una barrera en sí misma".

El acceso depende "a menudo" de la capacidad de las personas para entender los procedimientos, reunir documentos, conseguir certificados y cumplir los requisitos y los plazos establecidos.

DATOS

Según las estimaciones recogidas en el dossier, aproximadamente la mitad de las personas en pobreza severa de Catalunya no podría acceder a las principales prestaciones, aunque las solicitasen, porque los requisitos actuales no prevén sus situaciones de vulnerabilidad.

Eso evidencia "una limitación de fondo del sistema de protección social", y debe añadírsele la tasa de 'non take-up', que es del 64% en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y del 78% en el Complemento de Ayuda para la Infancia (Capi), con datos de 2025.

En 2023, el 66% de hogares con niños que cobraban la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) continuaba en situación de pobreza severa, frente al 4,6% de hogares sin niños, y el 48,2% de mujeres en situación de pobreza severa cumpliría sus requisitos para acceder a la RGC si la prestación se desplegase plenamente.

Las personas sin hogar también encuentra barreras para acceder a las ayudas --"solo" un 23% recibe prestaciones como el IMV o la RGC--, y a las dificultades de acceso se añaden las cuantías, que la Taula considera insuficientes.

MEDIDAS

Las entidades piden "superar la lógica del control y la fiscalización que estigmatiza y desgasta", permitiendo el uso de declaraciones responsables, eliminando el silencio administrativo negativa y evitando reclamaciones de pagos indebidos por errores de la misma administración.

También defienden que la RGC y la IMV deben ser compatibles con las rentas del trabajo temporal, parcial o de corta duración, así como actualizar el Índice de Renta de Suficiencia de Catalunya para adaptarlo "al coste real de la vida, de la vivienda y de la crianza".

Entre las propuestas se incluyen también la ventanilla única de tramitación; "dignificar" la atención social y proteger a los profesionales, proporcionándoles financiación y condiciones estables; garantizar el empadronamiento sin excepciones, y mejorar la coordinación y el intercambio de información.