Teresa Jordà y Etna Estrems se disputarán el liderazgo de la lista al Congreso de ERC en Girona

Norma Pujol será la cabeza de lista en Tarragona e Inès Granollers en Lleida

Europa Press Catalunya
Actualizado: domingo, 11 octubre 2026 21:25
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BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) celebrará primarias en Girona para decidir si su candidata al Congreso en esta provincia en las elecciones del 29N es Teresa Jordà o Etna Estrems.

La campaña electoral de estas primarias ha empezado este domingo y concluirá el 16 de octubre, con la votación prevista para el 17 de octubre, ha informado el partido en un comunicado después de que este domingo a las 18.00 haya acabado el plazo de recogida de avales para encabezar las listas de ERC.

La cabeza de lista en Tarragona será Norma Pujol, adjunta a la secretaría general y que ya fue diputada en Madrid en la legislatura de 2019 a 2023.

En Lleida, repetirá como cabeza de lista Inès Granollers.

El partido ya había hecho público este domingo que Gabriel Rufián liderará la candidatura por Barcelona al Congreso y que Francesc-Marc Álvaro encabezará la lista por Barcelona al Senado.

Entre el 12 y el 18 de octubre se celebrarán los congresos territoriales para escoger el resto de candidatos de las listas electorales, y la Ejecutiva Nacional confeccionará las listas definitivas el día 20 que tendrán que contar con el aval del Consell Nacional que se celebrará acto seguido.

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