Teresa Jordà opta a ser candidata de ERC por Girona en las generales

La diputada de ERC Teresa Jordà - Fernando Sánchez - Europa Press

GIRONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de ERC en el Congreso durante la última legislatura Teresa Jordà ha anunciado que se presenta a las primarias del partido para encabezar la lista por Girona en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

"Me presento como candidata de Esquerra por las comarcas de Girona. Mi tierra, la tierra que quiero", ha afirmado en un apunte en su cuenta de 'X', y ha expresado su ilusión, compromiso y ganas de seguir trabajando desde el Congreso.

Jordà ha afirmado que el momento actual es una "encrucijada increíble" en la que defender los derechos y libertades de la gente pasa por defender la libertad política de Catalunya, y ha pedido el apoyo de la militancia de ERC en Girona para, dice, seguir luchando en temas como el catalán y la vivienda.