Teresa Ribera apuesta por "defender el conocimiento frente a la ignorancia" ante los retos actuales

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, en el acto de inauguración de la UB este lunes - XÈNIA FUENTES - UB

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha apostado por "defender el conocimiento frente a la ignorancia" en el contexto actual, en el que dice que el reto no es solo tecnológico o económico, también político, social, de convivencia, paz y justicia.

Lo ha dicho este lunes en la inauguración del curso académico 2026-27 de la Universitat de Barcelona (UB), donde ha pronunciado la lección inaugural, y en el acto también ha participado la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero.

Ribera ha remarcado que las universidades tienen que defender la evidencia, los datos y el conocimiento, y que las instituciones públicas deben situarlas en el centro de la toma de decisiones para que éstas sean robustas y eficaces: "Debemos ser aliados naturales, conocimiento y acción para la mejora de la sociedad".

Para ella, la IA ofrece grandes oportunidades: "Bien utilizada, puede mejorar vidas, ampliar las capacidades humanas de forma extraordinaria. No se trata de sustituir la inteligencia humana, el pensamiento crítico, la capacidad de progresar. Pero sí tenemos que recordar cómo la IA es un poder".

Ha considerado necesario construir un futuro digital centrado en las personas, en beneficio de la sociedad, que refuerce la prosperidad, la equidad, la resiliencia democrática, "no que la pervierta, no que quede en manos de pocos".

MODELO ENERGÉTICO Y CLIMA MÁS CÁLIDO

Ribera ha abogado por una transformación del modelo energético europeo, ya que esto supone seguridad climática pero también económica y en un sólido escudo social: "Tenemos que prepararnos para un clima más cálido y extremo e integrar ese escenario en nuestras decisiones. Europa se calienta al doble del ritmo mundial".

"Un continente rico y no suficientemente preparado que, sin embargo, cuenta con capacidad para estarlo en mayor medida y en alcanzar un modelo económico neutro en emisiones. Europa puede y debe liderar este esfuerzo con el mejor conocimiento, con decisiones políticas ambiciosas, con convicción social", ha defendido.

DERECHOS Y VIVIENDA

Ribera cree que hoy más que nunca se necesita que se oiga la voz de Europa, dice, en defensa de los derechos de la dignidad humana, de la paz, de la cooperación y de las decisiones basadas en el conocimiento: "Un modelo construido como antídoto frente al fascismo y la intolerancia. Frente a ellos, democracia, respeto, razón y solidaridad".

Además, afirma que Europa "no puede permanecer ajena a la devastadora crisis de la vivienda", que dice que es un problema fundamental para el 51% de los europeos, y añade que más del 60% de la población de grandes capitales no podría permitirse adquirir una vivienda de más de 75 metros incluso si estuvieran dispuestos a firmar una hipoteca por 30 años.

ALÍCIA ROMERO Y JOAN GUÀRDIA

La consellera Romero ha señalado que se necesitan datos, ciencia y conocimiento para tomar las mejores decisiones para enfrentar los retos de la actualidad, "la universidad tiene un papel crucial", y asegura que el conocimiento está saliendo ya de las cuatro paredes, dice, y está intentando ayudar a un mundo mejor.

Por otro lado, considera que Catalunya es excelente en la investigación, pero que "está costando generar este sistema de innovación que permita valorizar este conocimiento", y ha reafirmado el compromiso del Govern para poder llevar a cabo un nuevo modelo de financiación del sistema universitario.

Guàrdia, por su parte, ha afirmado que ante los discursos que convierten a las personas en problemas, "la universidad quiere recordar una cosa elemental: la convivencia se construye con derechos, educación, cohesión social y oportunidades sociales".

ACCIÓN DE DOCTORANDOS

Una decena de miembros de la plataforma Doctorandes en Lluita han irrumpido al principio del acto para criticar que con qué orgullo, dicen, se hace esta inauguración cuando los doctorandos de la universidad tienen las condiciones que tienen, y alertan que "no se queda lo mejor, sino quien más puede resistir y está dispuesto a aguantar muchos abusos".

"Esto no debería ser así. Si queréis seguir eternizando esta barbarie quizás mejor que os marchéis", y aseguran que, según sus encuestas, 35 doctorandas afirman haber sufrido alguna discriminación, 193 han sufrido ansiedad por sus condiciones y un 70% se plantearon abandonar; y critican que la UB siga formando parte de proyectos investigación con participación israelí.