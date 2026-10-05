Teresa Ribera reivindica la investigación y políticas basadas en datos "frente a la ignorancia"

Archivo - Teresa Ribera en una imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha reivindicado respaldar la investigación y conocimiento que se genera en los centros de investigación y contar con datos para elaborar políticas públicas "frente a la ignorancia".

Lo ha dicho este lunes en la presentación del Hub en Sostenibilidad Global (Hub SG) de la Universitat de Barcelona (UB), en un acto con el rector de la universidad, Joan Guàrdia, que ha tenido lugar en la Facultad de Biología.

Ribera ha abogado por mejorar el proceso de toma de decisiones sobre la solvencia y robustez, dice, de la información y del análisis, y añade: "Frente a la arrogancia de presumir de ignorantes, o la indiferencia, necesitamos desempeñar papeles diferentes, políticas e instituciones eficaces en la respuesta".

"Para eso hay que contar con información, y con el conocimiento que se genera en los centros de investigación. Necesitamos una mirada al mundo como lo que el mundo es, complejo, interdependiente y enormemente delicado e interesante", ha añadido.

"GESTIONAR EXTREMOS"

Ribera ha hecho referencia a las condiciones meteorológicas que está viviendo Catalunya estos días, algo que según ella "desgraciadamente apunta a que cada vez se vivirá con más frecuencia".

"Una concentración de lluvias, una evolución del viento, un Mediterráneo tremendamente cálido que pone de manifiesto hasta qué punto tenemos que acostumbrarnos a gestionar extremos en materia de agua, extremos en materia de temperatura, a reflexionar sobre hasta qué punto nuestras infraestructuras urbanas y sociedad cuentan con las herramientas adecuadas", ha dicho.

Recuerda que cuando se habla de olas de calor, se habla de física de la Tierra y de la atmósfera, pero también de salud pública, de resistencia de las infraestructuras y de incendios, entre otros temas, y que "eso requiere visión integral, que a veces es compleja".

Ante este contexto, defiende reflexionar sobre los límites ambientales y los estándares sociales, y ganar competitividad vinculada a la agenda verde, buscando un pacto industrial verde, y reivindica la importancia de respaldar "una alta capacidad de la investigación y el conocimiento" en la sociedad.

SOSTENIBILIDAD

El rector, que recuerda que este mismo lunes se inaugura el curso académico 2026-27 de la UB, ha señalado que con este hub se quiere "mostrar la necesidad urgente de enfocar la investigación desde una perspectiva transversal", e impulsar un modelo de investigación transversal basado en la colaboración.

"En un mundo frágil, convulso, inestable, donde las mentiras se convierten en argumentos, donde la fragilidad se convierte en estrategia, nosotros tenemos que poner la serenidad, conocimiento, la sensibilidad y la capacidad de diálogo que la ciencia tiene. La ciencia es un camino lógico, sensato.

Por su parte, la coordinadora del hub y catedrática, Rosina Gironés, ha abogado por trabajar en proyectos estratégicos, contribuir a reducir la brecha entre la ciencia, la ciudadanía y las políticas públicas e intensificar el diálogo en sostenibilidad: "Tenemos que ser referentes".