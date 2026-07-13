Termina el curso de la Diputación de Barcelona para cubrir vacantes en secretaría e intervención

Los alumnos del curso para reforzar la cobertura de las plazas de secretaría e intervención de los ayuntamientos de Barcelona, ofrecido por la Diputación de esta - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 50 alumnos han finalizado el curso formativo de la Diputación de Barcelona para reforzar las plazas de secretaría e intervención en los ayuntamientos de la provincia, sobre todo en aquellos con menos de 1.000 habitantes, ha informado la corporación este lunes en un comunicado.

La formación, con la colaboración de la Escola d'Administració Pública de Catalunya y del Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Barcelona, ha durado 4 meses y 400 horas y está orientado a necesidades de los gobiernos locales para cubrir estos puestos (los más difíciles para los ayuntamientos pequeños).

La presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, ha asegurado que esta iniciativa es "pionera" en Catalunya y en el resto de España y responde al compromiso de estar al servicio de todos los municipios de la provincia, además de generar credibilidad y confianza en la administración local, la más cercana a la ciudadanía.

Se prevé que la mayoría de alumnos se incorporen progresivamente a la bolsa de la Diputación en las próximas semanas, en un programa que ha contado con 90 docentes, la mayoría profesionales con responsabilidades directas en las materias impartidas.

Las funciones de secretaría e intervención son "fundamentales" para garantizar la legalidad de los actos administrativos, la gestión económica, el control interno y el funcionamiento ordinario de los ayuntamientos.

La Diputación de Barcelona ya trabaja en la segunda edición del curso, manteniendo así su propósito de cumplir con el Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) número 16, 'Paz, justicia e instituciones sólidas'.