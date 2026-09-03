La terminal Best del Puerto de Barcelona estrena 2 dos nuevas grúas y llegará a las 18 en 2028

Imagen institucional del acto de inauguración de las dos nuevas grúas de la terminal de contenedores Hutchison Ports Best del Puerto de Barcelona.
Imagen institucional del acto de inauguración de las dos nuevas grúas de la terminal de contenedores Hutchison Ports Best del Puerto de Barcelona. - KIKE RINCON / EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 3 septiembre 2026 13:53
Seguir en

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La terminal de contenedores Hutchison Ports Best del Puerto de Barcelona ha acogido la inauguración de las 2 nuevas grúas de muelle instaladas en la terminal, las de mayor altura hasta la fecha y que acumulan una inversión de 12 millones de euros cada una, y a las que se les sumarán otras 3 para finales de 2028 para contar con un total de 18 grúas.

La inauguración se ha celebrado este jueves y ha contado con la presencia del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez.

También ha contado con la participación de la alcaldesa de El Prat de Llobregat (Barcelona), Alba Bou; el teniente de alcaldía de Barcelona, Jordi Valls; la directora general de Transportes del Gobierno de Navarra, Berta Miranda; el director general de Hutchison Port Holdings Europe, Clemence Cheng, y el ceo de Hutchison Ports BEST, Guillermo Belcastro.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Contador

Contenido patrocinado