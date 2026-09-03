La terminal Best del Puerto de Barcelona estrena 2 dos nuevas grúas y llegará a las 18 en 2028

Imagen institucional del acto de inauguración de las dos nuevas grúas de la terminal de contenedores Hutchison Ports Best del Puerto de Barcelona. - KIKE RINCON / EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La terminal de contenedores Hutchison Ports Best del Puerto de Barcelona ha acogido la inauguración de las 2 nuevas grúas de muelle instaladas en la terminal, las de mayor altura hasta la fecha y que acumulan una inversión de 12 millones de euros cada una, y a las que se les sumarán otras 3 para finales de 2028 para contar con un total de 18 grúas.

La inauguración se ha celebrado este jueves y ha contado con la presencia del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez.

También ha contado con la participación de la alcaldesa de El Prat de Llobregat (Barcelona), Alba Bou; el teniente de alcaldía de Barcelona, Jordi Valls; la directora general de Transportes del Gobierno de Navarra, Berta Miranda; el director general de Hutchison Port Holdings Europe, Clemence Cheng, y el ceo de Hutchison Ports BEST, Guillermo Belcastro.

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