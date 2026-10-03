Mapa del Institut con el sismo marcado - ICGC

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha registrado este sábado por la tarde un terremoto "sin daños" en el mar entre Catalunya y Baleares de 3.1 grados Richter.

Es un sismo con epicentro en la zona Mar Mediterráneo-Baleares y "no percibido en Catalunya", informa el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) en un comunicado.

Se ha registrado a las 19.36 a una profundidad de 14 kilómetros, con latitud 40.83º N y con longitud 1.46º.