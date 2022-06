The Strokes y The Smile sellan a ritmo de rock el segundo viernes del Primavera Sound

La noche sigue con M.I.A, Special Interest, Run the Jewels, Remi Wolf, Dorian Electra y Senyawa

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La banda americana The Strokes ha reinado uno de los escenarios principales del Festival Primavera Sound en el Parc del Fòrum de Barcelona, y le ha cogido el testigo The Smile, compuesta por los miembros de Radiohead Thom Yorke, Jonny Greenwood y el baterista de Sons of Kemet, Tom Skinner, para sellar el segundo viernes de esta edición a ritmo de rock.

Este ha sido el primer y único concierto de The Strokes en esta edición, que inicialmente tenía otro programado en el primer fin de semana del festival que tuvo que cancelarse a última hora después del positivo en Covid-19 de un integrante de la banda.

Bajo el liderazgo de Julian Casablancas, The Strokes ha arrancado con 'Bad decisions', un tema de su álbum más reciente 'The new abnormal' (2020), y ha seguido con 'Hard to explain', 'Selfless' y 'Juicebox'.

"Lo hemos conseguido, por fin estamos aquí", ha celebrado Casablancas, que se ha disculpado por la cancelación de la semana pasada y lo ha compensado haciendo enloquecer a un público entregado con tres temas icónicos de su repertorio, 'Someday', 'Reptilia' y 'You only live once'.

Con un escenario teñido de luz roja, después ha sido el turno de 'Under control', 'Take it or leave it', 'Brooklyn Bridge to Chorus' y 'New York City Cops', y han rematado el trabajo con los bises 'Under cover of darkness' y 'Threat of joy'.

THE SMILE Y LA RAPERA M.I.A.

Tras la descarga de The Strokes, en el escenario del anfiteatro, The Smile ha comenzado a desgranar su álbum 'A light for attracting attention' en un concierto previo a su regreso en julio al Poble Espanyol de Barcelona, mientras paralelamente la rapera británica M.I.A. inauguraba un poderoso espectáculo con 'Bad girls', 'Born Free' y 'Bird Flu'.

La organización prevé que esta noche reúna por segundo día consecutivo a 80.000 asistentes, en una cita a la que también ha acudido el ministro de Cultura y Deporte del Gobierno, Miquel Iceta.

La noche seguirá de la mano de la banda de punk Special Interest y del dúo de hip-hop Run the Jewels, así como Remi Wolf con su bedroom pop, las melodías experimentales del artista y 'performer' Dorian Electra, Senyawa y sus mezclas de música folclórica de Indonesia y el DJ Nicola Cruz, entre muchos otros.