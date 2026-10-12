El thriller periodístico 'Res non verba' gana el Premi Xicu Masó de proyectos teatrales - HAROLD ABELLÁN/TEMPORADA ALTA

GIRONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El thriller periodístico 'Res non verba', escrito por David Mataró y dirigido por Albert Boronat, ha ganado el 20 Premi Quim Masó a proyectos de producción teatral, dotado con 40.000 euros, informa el Temporada Alta de Girona.

El galardón, que se ha entregado la noche del domingo en el Teatre de Salt tras el estreno de 'Grans bardisses' de Llàtzer Garcia (proyecto ganador de la edición anterior), ha reconocido a esta obra que se inspira en la investigación de más de 5 años del diario 'El País' sobre presuntos abusos sexuales a menores en la Iglesia católica.

La historia sitúa al espectador en una redacción periodística donde un equipo de profesionales está a punto de publicar la investigación cuando descubren que uno de los casos claves es falso y está orquestado para desacreditar el trabajo: una obra que reflexiona sobre la credibilidad de los medios de comunicación, los mecanismos de desinformación y la protección de las instituciones.

La propuesta contará con un reparto formado por Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán y Xisco Segura y su estreno está previsto en el Festival Grec de 2027 y posteriormente en el Temporada Alta 2027.

El galardón está organizado por la comisión organizadora del Premi Quim Masó y la Fundació Ciutat Invisible, con la colaboración del Temporada Alta y el Grec de Barcelona.