El Tibidabo de Barcelona celebrará sus 125 años con una fiesta abierta al público el 4 de octubre

Tibidabo de Barcelona en 1901 - BSM

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parque de atracciones Tibidabo de Barcelona celebrará su 125 aniversario el siguiente domingo 4 de octubre con una gran fiesta abierta al público, con música, animación y sorpresas a partir de las 10 horas.

La celebración se llevará a cabo en la área panorámica del parque, precedida por una caminada popular desde los Jardinets de Gràcia hasta la estación del Funicular del Tibidabo, desde donde se podrá subir al parque de manera gratuita, indica BSM en un comunicado.

Las dos actividades, que no interferirán en el horario habitual del parque, están abiertas al público, si bien las plazas son limitadas, por lo que es necesario inscribirse en la página oficial del parque a través de un formulario, ya disponible.