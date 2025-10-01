El Tibidabo de Barcelona estrenará nuevos espectáculos por Halloween

El Tibidabo ha iniciado la temporada de 'Halloween'. - MARCO ANSALONI - BSM

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque de atracciones del Tibidabo de Barcelona ha puesto en marcha su programación para la camapaña de Halloween y estrenará propuestas protagonizadas por "sus personajes más terroríficos como Zombis, el personal del Hotel 666 y las mascotas del Tibidabo".

En un comunicado este miércoles, Barcelona Serveis Municipals (BSM) ha informado que hasta el 2 de noviembre ofrecerán 'L'últim ball', un espectáculo de "zombis terrorífico donde el baile, la música y el miedo son protagonistas".

Este fin de semana 1.500 personas asistieron al estreno del nuevo espectáculo y que la atracción Beyond, el espacio de realidad virtual inmersiva del parque, también se ha vestido de Halloween a través de la experiencia 'Traumatika'.