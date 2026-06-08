El tiroteo mortal de este domingo en la calle Mineria de Barcelona no está vinculado al de mayo

Zona en la que se produjo el tiroteo mortal, acordonada por los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de la capital catalana - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El crimen de este domingo en la calle Mineria de Barcelona donde un hombre murió tiroteado presuntamente se desvincula con unos hechos similares que se produjeron el pasado 16 de mayo, después de que en la misma zona un hombre muriera asesinado en la calle con al menos un disparo en la cabeza y el autor huyera del lugar.

Así lo explican fuentes cercanas al caso a Europa Press, que añaden que los Mossos d'Esquadra siguen buscando este lunes al pistolero que sobre las 21 horas disparó varias veces sobre un hombre de unos 40 años en esta calle barcelonesa del distrito de Sants-Montjuïc.

Las mismas fuentes apuntan que no se trabaja sobre esta hipótesis, aunque todavía se tiene que identificar al hombre asesinado este domingo, para tratar de conocer cuál fue el motivo de la ejecución.

LOS HECHOS

Los hechos sucedieron en un patio interior de esta calle, donde algunas personas trataron de reanimar a la víctima, con diversos impactos de bala.

De hecho, efectivos de los Mossos d'Esquadra y miembros del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) también intentaron reanimarlo, aunque sin éxito, ya que acabó muriendo minutos después.

La policía catalana acordonó la zona y desplazó agentes de orden público para intensificar la vigilancia.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha asumido la investigación de los hechos, que se mantiene bajo el secreto de las actuaciones.