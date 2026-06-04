TMB cortará un tramo de la L1 y la L9/L10 Norte este verano por obras de mejora en las vías

Bonet y Nadal en declaraciones a los medios este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, ha anunciado que la empresa cortará este verano el tramo entre las estaciones de Santa Eulàlia y Mercat Nou de la L1 del Metro y el tramo de las L9/L10 Nord entre La Sagrera y Onze de Setembre por obras de mejora en las vías.

Lo ha explicado en declaraciones a los medios junto al secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, en las que ha concretado que el corte en la L1 se hará del 17 de julio al 28 de agosto, mientras que el de la L9/L10 Nord será entre el 25 de junio y el 30 de agosto y se extenderá hasta la parada del Bon Pastor del 31 de agosto al 6 de septiembre.

De esta forma, en la L1 se dejará sin servicio las estaciones entre Florida y Plaça de Sants, en unos cortes que Bonet ha asegurado que servirán para "mejorar el confort de los usuarios".

ALTERNATIVAS Y AFECTACIONES L1

En el caso de la L1, las obras cuentan con un presupuesto de 11,5 millones y TMB prevé que la alternativa principal sea la propia red de Metro con el enlace a las líneas 9 y 10 Sur en la estación de Torrassa y la L5 en Plaça de Sants.

La conexión con Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en la estación Avinguda Carrilet y la conexión con Rodalies en Rambla Just Oliveras también se plantean como alternativa y se habilitará un bus lanzadera que recorrerá el tramo afectado con el mismo horario que el metro.

TMB prevé que los cortes afecten a unas 43.000 personas en los días laborables de julio y a unas 36.000 en agosto.

AFECTACIONES L9/L10

Por su parte, las obras en la L9/L10 Norte son en el marco de los trabajos del macropozo que servirán para conectar las partes norte de las líneas con el tramo central.

El Metro vuelve a presentarse como la alternativa "más eficiente" con el enlace de la L1 en Fondo y la L2 en Gorg, además de las líneas de bus H8, 34 y 126 que recorren el tramo afectado.

También se habilitará un servicio de bus alternativo, en un corte que se prevé que afecte a 3.295 usuarios en los días laborables de julio y a 2.386 en agosto.

VERDAGUER Y PLAZA CATALUNYA

Otra de las intervenciones será en la estación de Verdaguer de la L4, en la que no habrá interrupción en la circulación de trenes, pero no pararán en ella a causa de las obras de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Estas actuaciones, que cuentan con una inversion de 8,6 millones, forman parte de la fase 1 de las obras de adaptación del intercambiador entre la L4 y la L5 que comenzaron en octubre de 2025 y no afectarán al servicio de la L5 en la misma estación.

En esta línea, Nadal ha remarcado que la red de Metro de Barcelona ya cuenta con el 96% de las estaciones accesibles y que la adaptación de Verdaguer y Plaça de Sants ya está en la primera fase para serlo, con lo que solo faltarán 4 estaciones para adaptar.

"El Govern sigue su compromiso de mantenimiento del Metro y el de seguir adaptando las estaciones para personas con movilidad reducida", ha reiterado.

Y la última actuación que TMB también ejecutará son las obras para renovar el pasillo de conexión entre las líneas 1 y 3 en la estación de Catalunya, dejándolo fuera de servicio entre el 6 de julio y el 7 de septiembre, en unos trabajos que también servirán para retirar amianto que ya no era accesible para los usuarios.