TMB recomienda usar el Metro el domingo por afectaciones en el bus por la Cursa DiR - Guàrdia Urbana

Archivo - Un Metro de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomienda usar el Metro este domingo por afectaciones a 42 líneas de autobús por la 12 'Cursa Diagonal DiR - Guàrdia Urbana', que tendrá lugar entre las 8.45 y las 12.30 horas.

En un comunicado este viernes, TMB ha explicado que adoptará las medidas y desvíos necesarios en función de los lugares por los que vaya pasando la carrera para mantener el servicio de bus "con la máxima regularidad posible".

Así, los desvíos afectarán a estas 42 líneas: D40, D50, H6, H8, H10, H12, H14, H16, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 59, 63, 67, 68, 78, 113, 136, 192 y las rutas azul y roja del Barcelona Bus Turístic.