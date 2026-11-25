Archivo - Un tren del Metro - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforzará este jueves el servicio de Metro durante el encendido de luces de Navidad, informa en un comunicado este miércoles.

Durante la hora punta de la jornada circularán dos trenes más en las líneas 1, 3 y 5, y un tren más en las 2 y 4; a las 17.00 cerrarán los accesos a las líneas de la zona afectada por el acto de encendido de las luces, que se celebra en el paseo de Gràcia entre las calles Provença y Diagonal.

Este sábado también se reforzará el Metro para "facilitar la movilidad sostenible" en las compras navideñas: la línea 3 tendrá dos trenes más, lo que "se suma al refuerzo estructural aplicado desde septiembre" a las líneas 1 y 5 los sábados con dos trenes más cada una.