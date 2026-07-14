TMB sumará 136 buses antes de que acabe 2027 para llegar al 30% de flota eléctrica en Barcelona

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BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) incorporará 136 autobuses antes de que acabe 2027 y 105 de ellos serán eléctricos, para llegar a un tercio de la flota total no contaminante.

Invertirá más de 77 millones de euros y alcanzará los 372 buses de cero emisiones, "más del 30%" de la flota, informa en un comunicado este martes.

SALIDA A LICITACIÓN

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha recalcado la "apuesta clara por la electrificación" y ha anunciado que este mismo martes han salido a licitación 56 buses eléctricos: 26 para renovar vehículos actuales y 30 para incrementar la flota.

Los primeros buses en entrar en servicio serán 5 mini eléctricos de 7 metros que ya circularán este verano; a finales de año llegarán a la flota otros 24 buses eléctricos articulados de 18 metros que ya se adjudicaron por 18 millones de euros; y en 2027 se incorporarán 20 buses eléctricos estándar de 12 metros por 10,7 millones.

Por otro lado, TMB ha adjudicado 31 autobuses mini diésel de 6 metros por 6,8 millones, en una operación que servirá para emitir un 86% menos de emisiones que los que circulan actualmente.