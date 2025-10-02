TMB tilda de "ilusionante" la apertura al público de la 'estación fantasma' de Gaudí del Metro

Se podrá visitar por primera vez este fin de semana

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de la fundación de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Mònica Peinado, ha afirmado que la apertura al público de la 'estación fantasma' de Gaudí del Metro, al lado de la Sagrada Familia, "es un momento importante e ilusionante" para la institución porque no se había hecho nunca antes.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este jueves desde el mismo andén de la 'estación fantasma' de Gaudí, junto al director de Metro, Òscar Playà, en la que ha recordado que se construyó en 1968, pero que nunca llegó a entrar en funcionamiento, y que este fin de semana la podrán visitar 350 personas.

Ha explicado que en la década de los 60 se estaban construyendo al mismo tiempo la L5 y la L2 de Metro y que las dos líneas tenían estación en Sagrada Familia, y se preveía formar un intercambiador entre ellas.

"Pero cuando la L2 había llegado a Sagrada Familia pero no avanzaba a Paral·lel por una cuestión de recursos económicos, las autoridades de la época decidieron unificar los tramos de las 2 líneas que ya tenían construidas para que el Metro comenzara a circular", ha detallado.

De esta forma, ha continuado, "se unificaron las líneas en una, dejando dos paradas muy cercanas la una a la otra y se decidió que entraría en funcionamiento la estación de Sagrada Familia, original de la L5, y en cambio la estación de Sagrada Familia de la L2, que era la de Gaudí, quedó sin servicio".

LA VISITA

Por su parte, Playà ha destacado el trabajo que han hecho para acondicionar la estación para acoger visitantes: "El elemento más significativo de seguridad que hemos puesto son las mamparas en los andenes porque el tren de la L5 sigue circulando todo el día por las vías".

Ha añadido que han hecho una limpieza profunda del espacio y lo han iluminado para que se pueda hacer "una visita guiada segura y que la ciudadanía pueda disfrutar de la 'estación fantasma'".

Durante la visita, se podrán leer unos paneles que explican la historia de los 100 años del Metro y además se exponen algunos elementos de patrimonio que guardan en la fundación de TMB, como por ejemplo una máquina de validar billetes que se usó en la década de los 70.