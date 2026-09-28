El TNC acoge 'Songe', una propuesta de Marcial Di Fonzo Bo que conecta a Shakespeare y Lorca

El espectáculo se podrá ver el 1 y 2 de octubre en la Sala Gran del TNC - TNC

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) acogerá el 1 y 2 de octubre 'Songe', una propuesta de Marcial Di Fonzo Bo y la Académie Européenne - Angers que conecta a William Shakespeare con Federico García Lorca, informa en un comunicado de este lunes.

La obra parte de 'El sueño de una noche de verano' de Shakespeare y 'Comedia sin título' de Lorca, en una propuesta que mezcla onirismo, vídeo y referencias a Goya y que une a dos parejas de amantes solo para separarlas.

Es una producción de Le Quai CDN de Angers y con este proyecto se acoge a la Académie Européenne - Angers (AEA), un proyecto de formación y creación que reúne un reparto internacional integrado por Olga Abolina, Amada Bokesa, Manuela Beltrán Marulanda, Magí Coma Larrosa, Andro Crespo, Julien Lewkowicz, Nathan Moreira, Miguel Peña Novo, Dylan Poletti, Lucas Resende y Charles Tuyizere.

Marcial Di Fonzo Bo explica que en 'Songe', la convivencia entre la noche y el día dialoga con 'Los Disparates' de Goya, una serie de garabatos que asegura que le "acompaña desde pequeño y que denuncia la guerra, la Iglesia y una sociedad moralista conservadora".

"Songe' habla del teatro y de la posibilidad de acceder, con el cuerpo y las palabras de los intérpretes, a un espacio-tiempo nuevo. Como en un caleidoscopio, los personajes se transforman y se pierden entre mundos paralelos, ilusiones y alucinaciones", añade.

Actualmente el espectáculo se encuentra en plena gira y llega a Barcelona con dos únicas funciones --el jueves 1 y el viernes 2 de octubre, a las 19 horas, en la Sala Gran del TNC--; después de su estancia en la capital catalana, continuará su recorrido por varios escenarios de Francia e Italia.